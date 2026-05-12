LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’altoatesino chiude il primo parziale del derby italiano

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla terra rossa di Roma, si sta disputando il primo set del derby italiano tra Sinner e Pellegrino. L’altoatesino ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-2, grazie a una serie di colpi efficaci e a una risposta di Pellegrino che non è riuscito a trovare il campo. La partita è trasmessa in diretta e si può seguire aggiornando la cronaca in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Set Sinner!  Con la prima palla vincente e la risposta di Pellegrino che non può trovare il campo, il numero uno del Mondo chiude il parziale d’apertura del derby. 40-0 Altro passante impossibile cercato da Pellegrino e il rovescio diagonale lontano dal campo infatti esce. Tre set point. Seconda da lavorare per l’altoatesino. 30-0 Schiaffo al volo dietro ad un’ottima prima palla per il numero uno del Mondo. 15-0 In rete il passante di Pellegrino che è troppo lontano dal campo per trovare il vincente. Ottimo smash di Sinner. 5-2 Gioca un grandissimo scambio Pellegrino che in progressione si prende la rete, la difesa in lob di Sinner non può atterrare in campo.🔗 Leggi su Oasport.it

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