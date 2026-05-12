LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’altoatesino chiude il primo parziale del derby italiano
Sulla terra rossa di Roma, si sta disputando il primo set del derby italiano tra Sinner e Pellegrino. L’altoatesino ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-2, grazie a una serie di colpi efficaci e a una risposta di Pellegrino che non è riuscito a trovare il campo. La partita è trasmessa in diretta e si può seguire aggiornando la cronaca in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Set Sinner! Con la prima palla vincente e la risposta di Pellegrino che non può trovare il campo, il numero uno del Mondo chiude il parziale d’apertura del derby. 40-0 Altro passante impossibile cercato da Pellegrino e il rovescio diagonale lontano dal campo infatti esce. Tre set point. Seconda da lavorare per l’altoatesino. 30-0 Schiaffo al volo dietro ad un’ottima prima palla per il numero uno del Mondo. 15-0 In rete il passante di Pellegrino che è troppo lontano dal campo per trovare il vincente. Ottimo smash di Sinner. 5-2 Gioca un grandissimo scambio Pellegrino che in progressione si prende la rete, la difesa in lob di Sinner non può atterrare in campo.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Sinner-Pellegrino 3-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: doppio break dell’altoatesino nel primo set del derbyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Altro errore di rovescio per Pellegrino, doppio break di Sinner che sta concedendo pochissimo, se non...
Leggi anche: LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del derby italiano
Argomenti più discussi: Sinner-Pellegrino, il derby che vale i quarti di finale: quando e dove vederlo; Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Pellegrino sarà su TV8 in chiaro? Orario esatto, programma, streaming; Ecco l'avversario di Sinner agli ottavi a Roma.
Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo 6 azzurri tra singolare e doppio. Derby italiano tra Sinner vs Pellegrino (LIVE) facebook
#BlackSinner 6-2. 6-0 in 1h:05 Via agli ottavi,con un derby inedito #Pellegrino #Sinner #IBI2026 Andrà ad allenarsi,credo proprio di sì ... x.com
Roma ATP R2: [Q] N. Basilashvili def. [5] B. Shelton 6-4, 6-7(5), 6-3 - reddit.com reddit
Sinner-Pellegrino in diretta LIVE 5-2: altro grande game di Andrea, ma Jannik è in controlloSinner sfida Pellegrino negli ottavi degli Internazionali di Roma 2026, terza sfida per Jannik dopo le vittorie con Ofner e Popyrin ... fanpage.it