LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’altoatesino chiude il primo parziale del derby italiano

Sulla terra rossa di Roma, si sta disputando il primo set del derby italiano tra Sinner e Pellegrino. L’altoatesino ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-2, grazie a una serie di colpi efficaci e a una risposta di Pellegrino che non è riuscito a trovare il campo. La partita è trasmessa in diretta e si può seguire aggiornando la cronaca in tempo reale.

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