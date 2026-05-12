LIVE Sinner-Pellegrino 3-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio break dell’altoatesino nel primo set del derby
Nel match di oggi a Roma, il giocatore altoatesino ha ottenuto un doppio break nel primo set contro il suo avversario, che ha commesso un errore di rovescio. La partita prosegue con Sinner che mantiene un vantaggio consistente, lasciando poco spazio alle reazioni dell’altro tennista. La diretta ha registrato un punteggio di 3-0 in favore di Sinner, che ha dominato finora l’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Altro errore di rovescio per Pellegrino, doppio break di Sinner che sta concedendo pochissimo, se non nulla. 30-40 Perde la pazienza il tennista pugliese che esagera nel tentativo in uscita con il rovescio lungolinea. 30-30 Sinner non fa sconti sulla seconda di servizio e chiude lo scambio dopo essersi girato sul dritto. L’azzurro pesca la riga per pochi centimetri. Seconda palla. 30-15 Servizio e dritto perfetto. 15-15 Cerca l’uscita lungolinea Pellegrino, ma la palla esce in corridoio. Seconda per il pugliese. 15-0 Ace di Pellegrino. 2-0 In rete il dritto di Pellegrino che questa volta non può nulla contro gli attacchi del numero uno del Mondo.🔗 Leggi su Oasport.it
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