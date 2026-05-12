LIVE Sinner-Pellegrino 3-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio break dell’altoatesino nel primo set del derby

Nel match di oggi a Roma, il giocatore altoatesino ha ottenuto un doppio break nel primo set contro il suo avversario, che ha commesso un errore di rovescio. La partita prosegue con Sinner che mantiene un vantaggio consistente, lasciando poco spazio alle reazioni dell’altro tennista. La diretta ha registrato un punteggio di 3-0 in favore di Sinner, che ha dominato finora l’incontro.

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