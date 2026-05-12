LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’altoatesino vince il derby nonostante un buonissimo pugliese

L'incontro tra i due tennisti si è concluso con un risultato di 6-2, 6-3 a favore dell'altoatesino. La partita si è svolta durante il torneo ATP di Roma nel 2026 e si è conclusa poco fa. La cronaca in diretta è terminata alle 16.44, ringraziando i lettori per aver seguito l'evento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 16.42 Il numero uno del Mondo mette il 64% di prime palle in campo con le quali raccoglie il 79% di punti, mentre con la seconda di servizio ottiene il 63%. Fa peggio Pellegrino che serve al 56% e ottiene con la prima il 46% di prima palle mentre con la seconda il 61%. 16.40 Sinner ha disputato un ottimo incontro che gli permetterà di volare ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo, in cui aspetta uno tra Rublev e Basilashvili.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’altoatesino vince il derby nonostante un buonissimo pugliese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’altoatesino nonostante un ottimo puglieseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In rete la risposta di Andrea, che ha ricominciato a sbagliare in questi ultimi due game. LIVE Sinner-Pellegrino 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’altoatesino chiude il primo parziale del derby italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Set Sinner! Con la prima palla vincente e la risposta di Pellegrino che non può trovare il campo, il... Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Pellegrino oggi all'ATP Roma, a che ora si gioca: dove vedere il derby italiano in TV in chiaro; Sinner-Pellegrino sarà su TV8 in chiaro? Orario esatto, programma, streaming; Sinner-Pellegrino, il derby che vale i quarti di finale: quando e dove vederlo. #BlackSinner 6-2. 6-0 in 1h:05 Via agli ottavi,con un derby inedito #Pellegrino #Sinner #IBI2026 Andrà ad allenarsi,credo proprio di sì ... x.com Roma ATP R2: [Q] N. Basilashvili def. [5] B. Shelton 6-4, 6-7(5), 6-3 - reddit.com reddit LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’altoatesino vince il derby nonostante un buonissimo puglieseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace del pugliese, il primo del secondo set e il secondo del match. 30-40 Volée vincente di Pelle. 15-40 ... oasport.it