LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’altoatesino vince il derby nonostante un buonissimo pugliese
L'incontro tra i due tennisti si è concluso con un risultato di 6-2, 6-3 a favore dell'altoatesino. La partita si è svolta durante il torneo ATP di Roma nel 2026 e si è conclusa poco fa. La cronaca in diretta è terminata alle 16.44, ringraziando i lettori per aver seguito l'evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 16.42 Il numero uno del Mondo mette il 64% di prime palle in campo con le quali raccoglie il 79% di punti, mentre con la seconda di servizio ottiene il 63%. Fa peggio Pellegrino che serve al 56% e ottiene con la prima il 46% di prima palle mentre con la seconda il 61%. 16.40 Sinner ha disputato un ottimo incontro che gli permetterà di volare ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo, in cui aspetta uno tra Rublev e Basilashvili.🔗 Leggi su Oasport.it
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