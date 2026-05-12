LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’altoatesino nonostante un ottimo pugliese
Al momento, nel match di Roma, Sinner conduce con un punteggio di 6-2 4-3 contro Pellegrino. Nell’ultimo game, l’altoatesino ha ottenuto un break, mentre il pugliese ha risposto con alcuni errori. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni di gioco. Attualmente, Pellegrino si trova sotto di un break nel secondo set, con il punteggio a 40-0 nell’ultimo game.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In rete la risposta di Andrea, che ha ricominciato a sbagliare in questi ultimi due game. 10-2 il parziale a favore dell’altoatesino. Seconda palla. 30-0 Appena largo il rovescio di Pellegrino. 15-0 Prima vincente di Sinner. 4-3 Non ne aveva più Pellegrino, che manda in rete il recupero della palla corta di Sinner. Break del numero uno! 30-40 Bravo il pugliese che costringe Sinner a difendersi. In rete il rovescio di Jannik. Seconda su palla break. 15-40 Pressione pazzesca di Sinner con il dritto, in rete il rovescio di Pellegrino. Due palle break importanti per il numero uno! Seconda pericolosa. 15-30 Palla corta scellerata del pugliese che si consegna al passante di rovescio lungolinea dell’altoatesino.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Sinner-Pellegrino 3-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: doppio break dell’altoatesino nel primo set del derbyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Altro errore di rovescio per Pellegrino, doppio break di Sinner che sta concedendo pochissimo, se non...
LIVE Sinner-Pellegrino 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’altoatesino chiude il primo parziale del derby italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Set Sinner! Con la prima palla vincente e la risposta di Pellegrino che non può trovare il campo, il...
Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Pellegrino oggi all'ATP Roma, a che ora si gioca: dove vedere il derby italiano in TV in chiaro; Sinner-Pellegrino sarà su TV8 in chiaro? Orario esatto, programma, streaming; Sinner-Pellegrino, il derby che vale i quarti di finale: quando e dove vederlo.
Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo 6 azzurri tra singolare e doppio. Derby italiano tra Sinner vs Pellegrino (LIVE) facebook
#BlackSinner 6-2. 6-0 in 1h:05 Via agli ottavi,con un derby inedito #Pellegrino #Sinner #IBI2026 Andrà ad allenarsi,credo proprio di sì ... x.com
Roma ATP R2: [Q] N. Basilashvili def. [5] B. Shelton 6-4, 6-7(5), 6-3 - reddit.com reddit
LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’altoatesino vince il derby nonostante un buonissimo puglieseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace del pugliese, il primo del secondo set e il secondo del match. 30-40 Volée vincente di Pelle. 15-40 ... oasport.it