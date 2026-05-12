LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’altoatesino nonostante un ottimo pugliese

Al momento, nel match di Roma, Sinner conduce con un punteggio di 6-2 4-3 contro Pellegrino. Nell’ultimo game, l’altoatesino ha ottenuto un break, mentre il pugliese ha risposto con alcuni errori. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni di gioco. Attualmente, Pellegrino si trova sotto di un break nel secondo set, con il punteggio a 40-0 nell’ultimo game.

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