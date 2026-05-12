LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 ha dovuto sudare prestazione da applausi per il pugliese

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Roma, il match tra il primo favorito e il tennista pugliese si è concluso con un risultato di 6-2 6-3. Il giocatore di casa ha mostrato una prestazione solida, mentre il suo avversario ha dovuto impegnarsi molto per mantenere il ritmo. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo un intenso spettacolo sul campo. La cronaca si chiude qui, ringraziando i lettori per aver seguito la diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 16.43 Sinner ha collezionato la vittoria n.31 consecutiva nei tornei Masters 1000: eguagliato il record di Djokovic! E attenzione: i successi del serbo non erano arrivati in tornei consecutivi, come invece l’italiano. 16.43 Sinner giocherà i quarti di finale, contro Rublev o Basilashvili, giovedì 14 maggio. Vedremo se nella sessione pomeridiana o serale. 16.42 Il numero uno del Mondo mette il 64% di prime palle in campo con le quali raccoglie il 79% di punti, mentre con la seconda di servizio ottiene il 63%.🔗 Leggi su Oasport.it

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