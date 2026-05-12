LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 ha dovuto sudare prestazione da applausi per il pugliese

Nel torneo ATP di Roma, il match tra il primo favorito e il tennista pugliese si è concluso con un risultato di 6-2 6-3. Il giocatore di casa ha mostrato una prestazione solida, mentre il suo avversario ha dovuto impegnarsi molto per mantenere il ritmo. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo un intenso spettacolo sul campo. La cronaca si chiude qui, ringraziando i lettori per aver seguito la diretta.

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