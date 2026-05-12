Al torneo ATP di Roma 2026, il match tra Sinner e Pellegrino prosegue con grande equilibrio nel secondo set. Dopo aver vinto il primo parziale 6-2, Sinner si trova ora in vantaggio 2-3, con Pellegrino che mostra segnali di reazione. Nel gioco in corso, Pellegrino si apre il campo con un colpo deciso e chiude con un rovescio lungo linea vincente, mentre Sinner risponde con un dritto che mette pressione all’avversario, costringendolo a qualche errore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Il pugliese si apre il campo con la prima esterna e chiude con il rovescio lungolinea vincente! 40-30 Prima vincente di Pelle! Che carattere! 30-30 Si gira sul dritto Jannik e mette pressione al rovescio del pugliese, costretto a sbagliare. 30-15 Esce anche questa risposta di Sinner. 15-15 Spinge il colpo in uscita dal servizio Pellegrino ma il dritto esce in lunghezza. 15-0 Numero uno del Mondo infastidito dall’errore in risposta con il rovescio. Seconda palla ad inizio game per il pugliese. 2-2 L’altoatesino pareggia i conti subito con il primo ace del set. 40-15 In corridoio il dritto di Sinner dopo la prima palla.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio nel secondo set, prestazione di carattere del pugliese!

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