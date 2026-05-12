LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il pugliese apre le danze nel secondo set

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo set del match di Roma, Jannik Sinner ha ottenuto la prima vittoria con un colpo a 212 kmh, portandosi sul 15-15. Pellegrino ha risposto con un dritto incrociato che è finito in rete, mentre il punteggio del set segna 6-2, 0-1 a favore del pugliese. La partita continua con il primo giocatore che serve per mantenere il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Prima vincente a 212 kmh per Jannik. 0-15 All’incrocio la risposta di dritto di Pellegrino, in rete il colpo di Sinner. 0-1 Sbaglia la risposta Sinner, il terzo del game. Parte avanti Pellegrino che salva palla break. Seconda. A-40 Grande rovescio del pugliese in uscita dal servizio. 40-40 Esagera Pellegrino che cerca il lungolinea di rovescio, palla ampiamente fuori. A-40 Secondo errore consecutivo di Jannik con il rovescio, questa volta in rete ci va il lungolinea. 40-40 Regalo anche da parte di Sinner che manda in rete il rovescio diagonale. La prima ha completamente abbandonato il pugliese. 30-40 Gratuito di Pellegrino che manda in rete il dritto dal centro della riga di fondo.🔗 Leggi su Oasport.it

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