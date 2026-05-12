LIVE Sinner-Pellegrino 6-2 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il pugliese apre le danze nel secondo set

Nel secondo set del match di Roma, Jannik Sinner ha ottenuto la prima vittoria con un colpo a 212 kmh, portandosi sul 15-15. Pellegrino ha risposto con un dritto incrociato che è finito in rete, mentre il punteggio del set segna 6-2, 0-1 a favore del pugliese. La partita continua con il primo giocatore che serve per mantenere il vantaggio.

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