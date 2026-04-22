LIVE Cinà-Moller 4-6 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel secondo set

Nel torneo ATP di Madrid, il match tra Cinà e Moller si sta svolgendo con risultati di 4-6, 2-3, in una sfida che vede entrambi i giocatori impegnati nel tentativo di conquistare il set. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo, sono previste diverse sfide tra altri tennisti, con gli incontri di Berrettini e Prizmic e di Sonego e Lajovic programmati nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRET TA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 2-4 Arriva il break per Moller, con un rovescio lungo di Cinà. 30-40 Bellissima controsmorzata di rovescio di Cinà, che prende in contropiede Moller. 15-40 In rete il tentativo di vincente di dritto di Cinà. 15-30 Sbaglia con il rovescio in lunghezza Moller. 0-30 Lungo il rovescio di Cinà. 0-15 Errore di dritto in rete di Cinà. 2-3 Ace di Moller. 40-30 Brutta risposta di dritto in rete di Cinà. 30-30 Largo il rovescio lungolinea di Moller. 30-15 Prima pesante di Moller. 15-15 Gran passante con il rovescio lungolinea di Cinà.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 4-6, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio nel secondo set Notizie correlate LIVE Cinà-Moller 4-6, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il danese tiene il servizio in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 4-6, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: turni di battuta agevoli per i due giocatori in questo inizio di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid - facebook.com facebook DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid x.com