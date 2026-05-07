LIVE Nardi-Pellegrino 6-4 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | avanti il pugliese nel 2° set

Nel secondo set del match tra Nardi e Pellegrino all'ATP di Roma 2026, il pugliese ha ottenuto un vantaggio con un punteggio di 6-4, mentre nel secondo set si trova sotto 1-4. Durante questa fase, Nardi ha perso la pazienza, commettendo errori con il rovescio e affrontando due set point. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e le prestazioni dei giocatori.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Perde la pazienza e il rovescio Luca Nardi, non una novità: due set point sostanziali. 15-30 Lungo il rovescio difensivo di Nardi. 15-15 Paurosa fiammata lungoriga di dritto di Pellegrino! 15-0 Non contiene il rovescio difensivo Pellegrino. 1-4 E allora, un’ora di gioco appena superata: siamo vicinissimi al set decisivo. Calo evidente di Nardi. 40-30 Priiiiima vincente! 30-30 Appena lungo il lob sotto le gambe di Pellegrino. Scambio divertente che porta Nardi ancora vicino al rivale. 30-15 Comanda da manuale con il dritto Pellegrino e chiude con la stop volley. 15-15 Bellissimo rovescio stretto di Pellegrino, che chiude di dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° set Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo, pugliese favorito20:05 Pellegrino che è al momento 144° ATP provvisoriamente, con la qualificazione qui ha tamponato i punti in uscita da Estoril, ma vincendo oggi... Leggi anche: LIVE Nardi-Pellegrino 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: terzo gioco di fila per il pugliese Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro. LIVE Nardi-Pellegrino 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il derby, cornice senza pubblicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sembra il 2021, quando gli spalti erano vuoti per via del Covid. 1-0 Se ne va il dritto di Pellegrino. 40-A ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com