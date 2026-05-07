LIVE Nardi-Pellegrino 6-4 3-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | avanti il pugliese nel 2° set

Al secondo set del match tra Nardi e Pellegrino all’ATP di Roma, il punteggio è di 6-4, 3-5. Nardi si trova avanti nel secondo set, con un punto a favore sul 40-15. Nel corso dello scambio, Nardi ha messo a segno una prima vincente, mentre Pellegrino ha risposto con un rovescio sotto la rete. La partita è visibile in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra prima e altro punto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Sotto la rete il rovescio di Nardi. 0-15 La difesa di Nardi! Costringe il rivale al colpo in più e poi anche a cedere il primo quindici del game. 5-3 Momento della verità nel 2° set. 40-0 Prima vincente. 30-0 Non risponde Pellegrino. 15-0 Passante slice bassissimo a segno. 5-2 Tira il fiato Pellegrino dopo il gratuito di dritto di Nardi. 40-30 Lungo il rovescio difensivo di Nardi. 30-30 Scambio mostruoso, entrambi si superano. Sbaglia il rovescio più comodo dello scambio Pellegrino. 15-30 Suicidio tattico di Pellegrino. Palla corta che non frutta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 3-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° set Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Perde la pazienza e il rovescio Luca Nardi, non una novità: due set point sostanziali. LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo, pugliese favorito20:05 Pellegrino che è al momento 144° ATP provvisoriamente, con la qualificazione qui ha tamponato i punti in uscita da Estoril, ma vincendo oggi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro; LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cede sotto le bordate del ceco. LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Riga con il rovescio in difesa, resta vivo. 15-40 Perde la pazienza e il rovescio Nardi, non una novità: ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com