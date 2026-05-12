LIVE Sinner-Pellegrino 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il pugliese muove il punteggio sperando nella rimonta impossibile

Al torneo ATP di Roma, nel match tra due giocatori italiani, uno ha ottenuto il quarto punto dopo una palla corta eseguita con precisione in uscita dal servizio, portando il punteggio a 4-1. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili attraverso la piattaforma dedicata. I fan possono cliccare per seguire tutti gli sviluppi del confronto.

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