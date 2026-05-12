LIVE Sinner-Pellegrino 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il pugliese muove il punteggio sperando nella rimonta impossibile
Al torneo ATP di Roma, nel match tra due giocatori italiani, uno ha ottenuto il quarto punto dopo una palla corta eseguita con precisione in uscita dal servizio, portando il punteggio a 4-1. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili attraverso la piattaforma dedicata. I fan possono cliccare per seguire tutti gli sviluppi del confronto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Palla corta perfetta di Pellegrino in uscita dal servizio. Il pugliese muove il punteggio ed evita l’eventuale 6-0 in questo primo set. A-40 Esce la palla corta di Sinner, sarebbe stata vincente con Pellegrino rimasto fermo. Questa volta la prima non c’è. 40-40 Prima vincente a 203 kmh per il pugliese che annulla la seconda palla break del game. 40-A Perfetta palla corta di rovescio per Sinner, che toglie la racchetta con il recupero di Andrea che non resta in campo. 40-40 Sbaglia l’altoatesino con il rovescio in palleggio. Seconda su palla break. 40-A Scende a rete Sinner dopo il dritto e intercetta il passante di Pellegrino con una perfetta demi volée.🔗 Leggi su Oasport.it
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