LIVE Cobolli-Shelton 1-4 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | Flavio muove il punteggio serve una rimonta disperata

Durante una partita di tennis in corso a Monaco, Cobolli si trova sotto di tre set point nel secondo set. In questa fase, il giocatore ha risposto con un dritto potente e ha concluso con uno smash, riuscendo ad annullare tutte le occasioni di vittoria dell’avversario. La partita si sta svolgendo in diretta e il punteggio attuale è 1-4.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE Seconda. 40-40 Spinge con il dritto e chiude con lo smash, Cobolli annulla i tre set point. Seconda, fallo di piede. 30-40 Ace dell’azzurro. 15-40 Prima vincente di Cobolli. 0-40 In rete il rovescio diagonale, tre set point consecutivi per il tennista a stelle e strisce. Seconda. 0-30 Risposta vincente di dritto dello statunitense, sta giocando un match irreale. 0-15 Shelton chiude un grande scambio con lo smash in salto. 1-5 GAME SHELTON. Prima vincente dello statunitense. 40-30 Il rovescio lungolinea dell’azzurro finisce in rete. 30-30 Ottima aggressività di Cobolli, esce il dritto di Shelton. Seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 1-4, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: Flavio muove il punteggio, serve una rimonta disperata Notizie correlate Leggi anche: Cobolli-Shelton in diretta LIVE, la finale dalle 13:30 a Monaco: Flavio a caccia del 4° titolo ATP LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monaco, Cobolli-Shelton LIVE: la cronaca in diretta della finale dalle 13.30; LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!; VIDEO. Cobolli-Shelton domenica alle 13.30 LIVE su Sky Sport; Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo reale. Cobolli-Shelton in diretta LIVE 1-5: dominio dell’americano nel primo set della finale di MonacoCobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera ... fanpage.it Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: gesto di stizza per il romanoCobolli-Shelton, diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera domenica 19 aprile 2026: il tennista romano sfida lo statunitense sulla terra rossa tedesca ... sport.virgilio.it A Monaco di Baviera in corso la finale fra Flavio Cobolli e Ben Shelton DIRETTA #ANSA facebook Cobolli-Shelton, la diretta della finale dell’Atp di Monaco x.com