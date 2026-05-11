LIVE Pellegrino-Tiafoe 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | un break nel primo set!

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Pellegrino e Tiafoe prosegue con un punteggio di 4-3 in favore di Pellegrino. Nel primo set, si è registrato un break che ha portato Pellegrino avanti nel punteggio. Durante il gioco, sono stati realizzati alcuni punti significativi, tra cui un ace e alcuni scambi intensi caratterizzati da colpi di buona fattura da entrambe le parti. La partita è ancora aperta e in corso di svolgimento.

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