LIVE Pellegrino-Tiafoe 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | un break nel primo set!
Al torneo ATP di Roma, la partita tra Pellegrino e Tiafoe prosegue con un punteggio di 4-3 in favore di Pellegrino. Nel primo set, si è registrato un break che ha portato Pellegrino avanti nel punteggio. Durante il gioco, sono stati realizzati alcuni punti significativi, tra cui un ace e alcuni scambi intensi caratterizzati da colpi di buona fattura da entrambe le parti. La partita è ancora aperta e in corso di svolgimento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 ACE!!!! 15-15 Gran palla corta e gran lob di Foe. 15-0 Con il dritto muove il gioco e raccoglie il forzato Pellegrino. 4-3 Ace. A zero Foe. 40-0 Prima a segno. 30-0 Gran punto di dritto di Tiafoe. Entrato nel match! 15-0 Sotto la rete il dritto di Pellegrino. 4-2 Doppio fallo. Mini parziale USA. 15-40 Di poco out il dritto di Pelle. 15-30 Errore di rovescio in difesa. 15-15 Rimane di qua il dritto di Pellegrino dopo il nastro. 15-0 Muove il gioco con il dritto Pelle e fa anche questo quindici! 4-1 Si sblocca l’USA. 40-15 Due chance per sbloccarsi finalmente per Tiafoe. 30-15 Ace. 15-15 Dritto vincente Tiafoe.🔗 Leggi su Oasport.it
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