LIVE Sinner-Popyrin 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro in un primo set sotto controllo

Al torneo ATP di Roma, il match tra Sinner e Popyrin prosegue con l’azzurro avanti 4-1 nel primo set. Sinner ha ottenuto due break, mantenendo il controllo del gioco finora. Durante lo scambio, Sinner ha commesso un errore con un dritto in controbalzo in rete, segno di una fase di adattamento al colpo. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

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