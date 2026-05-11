LIVE Sinner-Popyrin 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro in un primo set sotto controllo
Al torneo ATP di Roma, il match tra Sinner e Popyrin prosegue con l’azzurro avanti 4-1 nel primo set. Sinner ha ottenuto due break, mantenendo il controllo del gioco finora. Durante lo scambio, Sinner ha commesso un errore con un dritto in controbalzo in rete, segno di una fase di adattamento al colpo. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda da lavorare. 30-15 Altro dritto in controbalzo in rete per Sinner, che deve ancora prendere le misure di questo colpo. 30-0 Popyrin cerca di spingere con il rovescio diagonale ma il colpo esce di pochi centimetri. Seconda palla. 15-0 Ace di Sinner, il secondo fino a questo momento. 4-1 Secondo doppio fallo del game per l’australiano, il terzo del match. Popyrin è costretto a rischiare anche sulla seconda di servizio vista la pressione di Sinner che è sempre vicino la riga di fondo per spingere in risposta. Doppio break per il nostro fenomeno! Non c’è la prima di Popyrin. 30-40 Anche Sinner esegue una demi volée perfetta che lo manda a giocare una nuova palla del doppio break.🔗 Leggi su Oasport.it
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