LIVE Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Alle ore 11.00 si è aperto il match tra un tennista italiano e un avversario straniero sul campo principale del torneo ATP di Madrid. La partita è in corso e si gioca in diretta, con il primo set ancora in corso. Contestualmente, sono disponibili aggiornamenti anche sugli incontri di altri tennisti, tra cui un confronto tra due giocatori di spicco, programmato per le ore serali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 12:59 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’italiano alla battuta. 12:57 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka. 12:53 Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale proprio il transalpino Fils. 12:49 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra l’azzurro e il ceco, con quest’ultimo avanti 2-1. 12:44 Il francese Fils completa l’opera rifilando un secco 2-0 all’argentino Etcheverry. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Musetti e Lehecka.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio Notizie correlate LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Fils-EtcheverryCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, Musetti-Lehecka LIVE: gli aggiornamenti dalle 13; LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Live Jirí Lehecka - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/04/2026. Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVEIl tennista toscano affronta il ceco per un posto nei quarti del torneo Atp spagnolo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 11:49 ... oasport.it Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE facebook #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com