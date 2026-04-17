LIVE Musetti-Fils 3-6 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | il francese vince il primo set azzurro costretto alla rimonta

Durante il torneo di Barcellona, il giocatore francese ha vinto il primo set contro l’azzurro con il punteggio di 6-3. Attualmente, il tennista italiano sta affrontando una rimonta nel secondo set e sta servendo. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi del match. La sfida si svolge nel quadro della competizione ATP del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 SECONDO SET, SERVE MUSETTI! 16.50 Serve fare qualcosa di più sia in risposta, anche se Fils è stato ingiocabile, sia nei punti con il servizio visto che, in alcune situazioni, Lorenzo ha preso decisioni sbagliate tra discese a rete troppo coraggiose e tentativi di vincenti troppo complessi rispetto alla pesantezza dei punti che ha giocato. 3-6 SET FILS. Ottimo il primo parziale del francese che mette l’85% di prime palle in campo e chiude, infatti, con la prima vincente. 40-15 Il primo se ne va con la risposta potente di Musetti che trova il campo. 40-0 Servizio e dritto lungolinea vincente di Fils, che ha tre set point consecutivi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fils 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese vince il primo set, azzurro costretto alla rimonta Notizie correlate LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Moutet 6-3, 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; Ranking Atp, Alcaraz out per infortunio: Sinner può restare n°1 in classifica fino a Roma; Barcellona, Musetti sfida Fils per la semifinale: cronaca LIVE dalle 16. LIVE Musetti-Fils 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese vince il primo set, azzurro costretto alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 Seconda. 40-40 Il nastro ferma il dritto di Fils, è andata bene ... oasport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVEBARCELLONA - Sbarazzatosi di Moutet in due set negli ottavi dell' Atp di Barcellona, ora Musetti è pronto per la sfida contro un altro francese, Arthur Fils, nella gara che vale un posto in semifinale ... corrieredellosport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVE - facebook.com facebook #Musetti supera #Moutet in due set: ai quarti #Fils o #Nakashima. #Sonego ko con #Rublev L'azzurro ha battuto ai quarti di finale del torneo 500 di Barcellona la testa di serie numero due del torneo in due set (6-3 6-4 il punteggio finale in un'ora e 41 minuti). x.com