LIVE Musetti-Ruud 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro
Al quinto game del secondo set, il punteggio è 2-3 e il norvegese Ruud ha appena vinto il suo turno di servizio. L’italiano ha tentato un rovescio, ma questa volta non è riuscito a rispondere all’avversario. La partita si sta svolgendo nelle prime fasi, con scambi serrati e punti decisi da scelte tattiche di entrambi i giocatori. I tifosi seguono con attenzione l’andamento del match in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Game Ruud. Se ne va stavolta la risposta di rovescio dell’italiano. 40-30 Si ferma in rete il difficile passante di dritto di Musetti sullo smash dell’avversario. 30-30 Risposta vincente di rovescio favolosa dell’azzurro. 30-15 Lorenzo perde il controllo del dritto incrociato. 15-15 Servizio e dritto a segno per il norvegese. 0-15 Doppio fallo Ruud. 2-2 Game Musetti. CHE PUNTOOO! Passante di rovescio incrociato vincente da lontanissimo del toscano. 40-30 Scambio prolungato in cui Ruud prende l’iniziativa con il dritto piegando la difesa dell’avversario. 40-15 A metà rete la risposta di rovescio del norvegese.🔗 Leggi su Oasport.it
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