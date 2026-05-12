LIVE Musetti-Ruud 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Al quinto game del secondo set, il punteggio è 2-3 e il norvegese Ruud ha appena vinto il suo turno di servizio. L’italiano ha tentato un rovescio, ma questa volta non è riuscito a rispondere all’avversario. La partita si sta svolgendo nelle prime fasi, con scambi serrati e punti decisi da scelte tattiche di entrambi i giocatori. I tifosi seguono con attenzione l’andamento del match in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Game Ruud. Se ne va stavolta la risposta di rovescio dell’italiano. 40-30 Si ferma in rete il difficile passante di dritto di Musetti sullo smash dell’avversario. 30-30 Risposta vincente di rovescio favolosa dell’azzurro. 30-15 Lorenzo perde il controllo del dritto incrociato. 15-15 Servizio e dritto a segno per il norvegese. 0-15 Doppio fallo Ruud. 2-2 Game Musetti. CHE PUNTOOO! Passante di rovescio incrociato vincente da lontanissimo del toscano. 40-30 Scambio prolungato in cui Ruud prende l’iniziativa con il dritto piegando la difesa dell’avversario. 40-15 A metà rete la risposta di rovescio del norvegese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Ruud 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Humbert 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra il russo Khachanov ed il croato Przmic. Argomenti più discussi: Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Ruud vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: incognita fisica contro il rinato norvegese; Internazionali d’Italia, oggi Musetti-Ruud: orario e dove vederla in tv. #Musetti- #Ruud diretta #Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro negli ottavi. Tennis oggi LIVE x.com In evidente dolore, Musetti crolla e scappa con una vittoria su Cerundolo a Roma reddit LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte con il norvegese al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Splendido contropiede di dritto vincente di Lorenzo. 40-15 Altra ottima prima in kick del due volte ... oasport.it