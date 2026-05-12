LIVE Musetti-Ruud ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Tra pochi minuti inizia il match tra il tennista italiano e il tennista norvegese, valido per il torneo ATP di Roma nel 2026. La partita si svolge sul campo principale e sarà seguita in diretta. Chi vincerà si qualificherà ai quarti di finale e affronterà uno tra il russo Khachanov e il croato Przmic. Gli appassionati possono aggiornarsi sulla partita cliccando sulla diretta online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra il russo Khachanov ed il croato Przmic. 10:49 Quarto confronto diretto tra i due giocatori con lo scandinavo avanti per 2-1. Tante le incognite circa le condizioni fisiche dell’azzurro, uscito malconcio dalla sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo. 10:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Ruud. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due tennisti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 tra Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 10:58 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo... LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. Argomenti più discussi: Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali BNL d'Italia, Musetti-Ruud LIVE: dalle 11 la cronaca in diretta; Live Lorenzo Musetti - Casper Ruud - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026; Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. Musetti Bighetti - Results on X | Live Posts & Updates x.com In evidente dolore, Musetti crolla e scappa con una vittoria su Cerundolo a Roma reddit LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: grande incognita sul fisico dell’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 tra ... oasport.it