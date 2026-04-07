LIVE Sinner-Humbert 1-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Da oasport.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Montecarlo, nel primo set tra il tennista italiano e il francese, si è verificata una palla break a favore dell’italiano, con il francese che ha commesso un errore sul rovescio incrociato. Attualmente il punteggio è di 30-40. La partita è in corso e si sta svolgendo nelle prime fasi dell’incontro. È possibile aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Sinner. Se ne va il rovescio incrociato del francese. 30-30 Accorcia la traiettoria Sinner, offrendosi al dritto inside out dell’avversario. 15-30 Arriva la stecca di dritto da parte di Humbert. 15-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio del transalpino. 15-0 Brutta risposta di rovescio di Jannik. 2-2 Game Sinner. Altro ottimo dritto dell’altoatesino. 40-0 Servizio e dritto ben piazzato dall’azzurro. 30-0 ACE Sinner, il secondo. 15-0 Servizio, palla corta e volèe a segno per l’italiano. 1-2 Game Humbert. A metà rete il dritto di Jannik. 40-15 Splendido rovescio lungolinea vincente in contropiede di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro.

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