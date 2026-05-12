LIVE Havk Mladost-Pro Recco Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | trasferta infuocata in Croazia

Oggi si svolge la partita tra Havk Mladost e Pro Recco, valida per la Champions League di pallanuoto 2026. La sfida si gioca in Croazia e rappresenta un momento importante della competizione. I tifosi di entrambe le squadre sono presenti sugli spalti, pronti a sostenere le loro formazioni in questa trasferta impegnativa. La diretta seguirà l’andamento del match con aggiornamenti in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026, Pro Recco alla difficile trasferta in Croazia. Cerca di nuovo la vittoria la Pro Recco dopo il brusco stop in casa contro il Ferencvaros per ottenere il pass per la Final Four di Malta: oggi, alle 20:30, la Pro Recco sarà quindi in gioco a Zagabria per la quinta tappa di Champions League contro Havk Mladost. Gli arbitri della sfida saranno Konstantinos Vasileiou (Grecia) e Pau Segurana (Spagna). La Pro Recco arriva a questo appuntamento con il chiaro obiettivo di siglare un passo fortemente decisivo verso la qualificazione all’agognata Final Four.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Croazia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pallanuoto Champions League 2026: Brescia-Olympiacos e Pro Recco-Mladost su Sky e NOWSeconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: martedì 24 marzo l’AN Brescia sfida l’Olympiacos, mercoledì 25 la Pro... Pallanuoto, la Pro Recco batte la Mladost e resta sola in vetta in Champions LeagueProsegue in maniera inarrestabile il cammino della Pro Recco, impegnata nei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile:... Si parla di: LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Croazia; Pallanuoto, Champions League su Sky: Pro Recco e Brescia in vasca nei quarti di finale. LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in CroaziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League ... oasport.it