Pallanuoto la Pro Recco batte la Mladost e resta sola in vetta in Champions League

La squadra di pallanuoto Pro Recco ha vinto l'incontro contro la Mladost, mantenendo la prima posizione nel torneo di Champions League. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra italiana, che ha consolidato la sua posizione in classifica. La sfida si è svolta nei quarti di finale della competizione europea, con la Pro Recco che ha ottenuto la vittoria senza subire sconfitte.

Prosegue in maniera inarrestabile il cammino della Pro Recco, impegnata nei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella seconda giornata della fase a gironi i liguri, dopo aver superato il Ferencvaros all’esordio, battono anche i croati della Mladost Zagabria, sconfitta per 13-10, e restano da soli in vetta al Gruppo B a punteggio pieno. Nel primo quarto la Pro Recco indirizza subito il match, prendendo il largo sul 5-2, andando a segno con 5 marcatori diversi. Nel secondo periodo i padroni di casa allungano ulteriormente, tenendo inviolata la porta ed andando a segno per due volte in superiorità numerica: all’intervallo lungo è 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco batte la Mladost e resta sola in vetta in Champions League Articoli correlati Pallanuoto Champions League 2026: Brescia-Olympiacos e Pro Recco-Mladost su Sky e NOWSeconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: martedì 24 marzo l’AN Brescia sfida l’Olympiacos, mercoledì 25 la Pro... Pallanuoto, la Pro Recco vince e torna da sola in vetta alla classifica della Serie A1La Pro Recco vince e si riporta da sola in vetta alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nell’ultimo incontro della 19ma giornata della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pro Recco Temi più discussi: Champions pallanuoto, 2^ turno dei quarti su Sky; Alla Sciorba si scrive la storia: tra Pro Recco e Mladost Zagabria in vasca ci sono 18 Champions; Dal Giappone alla Pro Recco, il mese indimenticabile di Issei Noda; Pallanuoto, prova di carattere per il Telimar: ma la Pro Recco allunga nel finale e vince 21-12. Champions. Bene Recco, Brescia ko al PireoIN AGGIORNAMENTO - Vince la Pro Recco e perde l'AN Brescia nella seconda giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Champions League maschile. Dopo la vittoria per 13-9 a Budapest contro ... federnuoto.it Alla Sciorba si scrive la storia: tra Pro Recco e Mladost Zagabria in vasca ci sono 18 ChampionsMercoledì sera alle 20.30 nella vasca di Genova in palio c’è il primo posto nel girone dei quarti di Champions. Si sfidano le due società più titolate della ... ilsecoloxix.it Arti marziali, Pro Recco Karate protagonista a Follonica, podio per Nicola Milano e Camilla Viacava x.com Pro Recco e Mladost Zagabria si affrontano mercoledì al Polo Natatorio My Sport Sciorba di Genova in Champions League. La sfida, con fischio d'inizio alle 20:30, vale il primo posto temporaneo nel girone e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mix. "La Mla - facebook.com facebook