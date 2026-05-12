LIVE Havk Mladost-Pro Recco 3-7 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | gran gol di Durik!

Nella partita di pallanuoto valida per la Champions League 2026, il Pro Recco ha segnato il suo settimo gol contro l'Havk Mladost. Durante il match, un gol di Di Fulvio ha portato il punteggio a 3-7. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili attraverso la piattaforma dedicata. Il gioco continua con entrambe le squadre impegnate a segnare ulteriori punti.

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