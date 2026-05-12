LIVE Havk Mladost-Pro Recco 2-4 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | gran gol di Durik!
Nella partita di pallanuoto valida per la Champions League 2026, il Pro Recco ha segnato il secondo gol portandosi sul 2-4 contro l'Havk Mladost. Durante il match, Pavillard ha sfruttato una buona occasione, mentre Durik ha realizzato un gol importante. La partita è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato.
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