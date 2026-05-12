LIVE Havk Mladost-Pro Recco 2-3 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | gran gol di Durik!

Nella partita di pallanuoto valida per la Champions League 2026, il Pro Recco ha vinto in trasferta contro l'Havk Mladost con il punteggio di 3-2. Durante il match, un gol di Irving è arrivato sfruttando un errore della squadra di casa, portando momentaneamente il punteggio sul 2-3. La gara è stata seguita in diretta, con un gol decisivo di Durik che ha contribuito alla vittoria finale.

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