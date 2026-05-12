LIVE Havk Mladost-Pro Recco 12-16 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Al termine di un quarto intenso, la partita tra Havk Mladost e Pro Recco si avvia verso la conclusione con il punteggio di 16-12 a favore della squadra italiana. A circa tre minuti e diciassette secondi dalla fine, un gol di Loncar in superiorità numerica riduce il divario, portando il punteggio a 13-16. La sfida, valida per la Champions League di pallanuoto 2026, si mantiene aperta con ancora minuti di gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.17? Gol di Loncar, rete in superiorità numerica, Havk Mladost-Pro Recco 13-16. 3.44? Goooooooooooooool, Pavillard su assist di un Cannella scatenato, Havk Mladost-Pro Recco 12-16. 4.37? Gooooooooooooool, Cannella incrocio perfetto, Havk Mladost-Pro Recco 12-15. 5.17? Gol di Basic che colpisce in rapida esecuzione, Havk Mladost-Pro Recco 12-14. 5.52? Gol di Basic su assist di Lazic, Havk Mladost-Pro Recco 11-14. 6.23? Goooooooooooooooool, Irving dalla distanza, Havk Mladost-Pro Recco 10-14. 7.59? Inizia l’ultimo quarto, palla alla Pro Recco. Finisce il terzo quarto, Havk Mladost-Pro Recco 10-13. 0.05? Gol di Vukicevic dopo una azione insistita, Havk Mladost-Pro Recco 10-13.🔗 Leggi su Oasport.it
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