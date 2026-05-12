LIVE Havk Mladost-Pro Recco 10-13 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Alle 20:45 si è concluso il terzo quarto della partita di pallanuoto tra la squadra locale e quella ospite, con il punteggio di 10-13. Durante l’ultimo minuto, un gol è stato segnato da un giocatore con il numero 8 dopo un’azione prolungata, portando il risultato a 10-13. La partita prosegue con pochi secondi ancora da giocare nel quarto finale. La diretta continuerà con gli aggiornamenti in tempo reale.

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