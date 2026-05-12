LIVE Havk Mladost-Pro Recco 10-13 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Alle 20:45 si è concluso il terzo quarto della partita di pallanuoto tra la squadra locale e quella ospite, con il punteggio di 10-13. Durante l’ultimo minuto, un gol è stato segnato da un giocatore con il numero 8 dopo un’azione prolungata, portando il risultato a 10-13. La partita prosegue con pochi secondi ancora da giocare nel quarto finale. La diretta continuerà con gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il terzo quarto, Havk Mladost-Pro Recco 10-13. 0.05? Gol di Vukicevic dopo una azione insistita, Havk Mladost-Pro Recco 10-13. 0.39? Gol di Basic su rigore, Havk Mladost-Pro Recco 9-13. 1.52? Goooooooooooooool, Di Fulvio su rigore, Havk Mladost-Pro Recco 8-13. 2.11? Gooooooooooooooool, Fondelli in superiorità numerica, Havk Mladost-Pro Recco 8-12. 4.10? Gooooooooooooool, Presciutti, bellissima azione da gol, Havk Mladost-Pro Recco 8-11. 5.28? Gol di Kharkov che non molla dopo il rigore sbagliato, Havk Mladost-Pro Recco 8-10. 6.01? Gooooooooooooooooool, Pavillard in superiorità numerica, Havk Mladost-Pro Recco 7-10.🔗 Leggi su Oasport.it
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