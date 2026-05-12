LIVE Giro d' Italia | alle 13.40 la prima tappa italiana 138 chilometri da Catanzaro a Cosenza
Alle 13.40 si svolge la prima tappa italiana del Giro d'Italia, con un percorso di 138 chilometri che collega Catanzaro a Cosenza. Dopo il giorno di sosta e il trasferimento dalla Bulgaria, la corsa riprende nel Sud Italia, in Calabria. La partenza avviene nel capoluogo calabrese, e la gara si snoda attraverso le strade della regione fino all’arrivo a Cosenza.
La classifica generale dopo le prime tre tappe:1 Guillermo SILVA (XDS ASTANA TEAM) Tempo: 9:0:23 2 Florian STORK (TUDOR PRO CYCLING TEAM) 9:0:27. Distacco 0:04 3 Egan BERNAL (NETCOMPANY INEOS) 9:0:27. Distacco 0:04 4 Thymen ARENSMAN (NETCOMPANY INEOS) 9:0:29. Distacco 0:06 5 Giulio CICCONE (LIDL-TREK) 9:0:29 0:06 6 Jan CHRISTEN (UAE TEAM EMIRATES XRG) 9:0:33. Distacco 0:10 7 Johannes KULSET (UNO-X MOBILITY) 9:0:33. Distacco 0:10 8 Martin TJØTTA (UNO-X MOBILITY) 9:0:33. Distacco 0:10 9 Lennert VAN EETVELT (LOTTO INTERMARCHÉ) 9:0:33. Distacco 0:10 10 Darren RAFFERTY (EF EDUCATION - EASYPOST) 9:0:33. Distacco 0:10 ?11 Jan HIRT (NSN CYCLING TEAM) 9:0:33.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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