LIVE Giro d' Italia | alle 13 via alla prima tappa in Bulgaria sulle rive del Mar Nero

Alle 13 prende il via la prima tappa del Giro d'Italia, che quest'anno si svolge in Bulgaria. La corsa parte da Nessebar e termina a Burgas, coprendo 147 chilometri di percorso pianeggiante lungo le rive del Mar Nero. La giornata prevede un tracciato senza salite impegnative, ideale per gli sprinter e per chi cerca di mettersi in mostra fin dall'inizio. La partenza è stata data nel pomeriggio, con le prime volate già attese nel finale.

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Il Giro si apre in Bulgaria: Nessebar-Burgas, 147 chilometri, e grande occasione per indossare la prima maglia rosa. Subito sfida tra Jonathan Milan e Magnier, Groenewegen, Groves, Moschetti, Lonardi, De Lie. Partenza alle ore 14, le 13 in Italia, da Nessebar. Tappa pianeggiante con brevissimi saliscendi concentrati nel circuito di 22 km che verrà percorso due volte. Il tracciato segue la costa e passa accanto all’arrivo una prima volta per dirigersi verso Sozopol, dove si affronteranno due giri in un veloce circuito caratterizzato da brevi ondulazioni. Si assegna la prima maglia azzurra della montagna sul Gpm di Cape Agalina di quarta categoria (due passaggi).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Giro d'Italia: alle 13 via alla prima tappa in Bulgaria sulle rive del Mar Nero Notizie correlate Giro d'Italia 2026, il percorso della prima tappa in Bulgaria (Nessebar-Burgas)Inizia l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, che quest'anno parte in Bulgaria. Leggi anche: Giro d’Italia 2026, oggi il via: la prima tappa da Nessebar a Burgas in Bulgaria Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; lI Giro parte dalla Bulgaria: il via dal Mar Nero per 15 milioni di motivi; Giro d'Italia 2026; Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma la Rai seguirà ogni metro. LIVE Giro d’Italia 2026, la tappa Nessebar-Burgas in diretta: una Grande Partenza che finirà in volataIl Giro d’Italia 2026, edizione 109, in diretta con la prima delle tre tappe che si corrono in Bulgaria. LIVE della Nessebar-Burgas, 147 chilometri dedicati ai velocisti. Diretta in chiaro in TV e ... fanpage.it Giro d’Italia 2026 – Tappa 1Venerdì 8 maggio 2026 tappa 1 dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia da Nessebar a Burgas, prima frazione delle tre in Bulgaria prima del rientro ... sport.virgilio.it Radio1 Rai. . Il #GirodItalia prende il via in Bulgaria. I 147km odierni si snoderanno attorno al Mar Nero. Sarà una tappa con 2 GPM (gran premi della montagna) che non faranno certo selezione. Il finale sarà tutto per i velocisti. La #TecnoTappa di Manuel C - facebook.com facebook "Con il Giro d'Italia siamo a Nesebar, una piccola località in Bulgaria che affaccia sulle coste del Mar Nero, verso la Turchia. Un piccolo centro ricchissimo di storia." Valentina Iannicelli #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com