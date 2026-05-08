LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa

Oggi si è disputata la tappa del Giro d’Italia 2026 a Burgas, con Paul Magnier che si è imposto e ha indossato per la prima volta la maglia rosa. La corsa è proseguita con una fuga che ha portato alcuni corridori a protagonisti, mentre i primi dieci classificati si sono definiti nel finale. La diretta ha aggiornato minuto per minuto l’andamento della gara, offrendo un quadro dettagliato delle azioni più significative.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Ecco la top ten odierna: 1 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 3:21:08 2 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 0:00 3 VERNON Ethan NSN Cycling Team 0:00 4 MILAN Jonathan Lidl – Trek 0:00 5 MIHKELS Madis EF Education – EasyPost 0:00 6 LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta 0:00 7 ACKERMANN Pascal Team Jayco AlUla 0:00 8 GUDMESTAD Tord Decathlon CMA CGM Team 0:00 9 WALSCHEID Max Lidl – Trek 0:00 10 VAN GESTEL Dries Soudal Quick-Step 0:00 16.30 27esima vittoria in carriera per Magnier. Il corridore della Soudal è il primo francese a vincere la frazione inaugurale del Giro d’Italia nel nuovo millennio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Nessebar-Burgas: orari, percorso, tv. Milan si gioca la prima maglia rosa Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Nessebar-Burgas: orari, percorso, tv. Prima maglia rosa ad un velocista Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan sogna la prima maglia rosa in Bulgaria; Giro d'Italia 2026 oggi prima tappa: orario tv e streaming, il programma; Giro d’Italia 2026, Paul Magnier punta al successo negli sprint: Abbiamo costruito una squadra attorno a me per cercare di vincere; Giro d'Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Superate le 3h di corsa. 16.04 Difficile capire chi potrà essere il vincitore oggi. Alla prima volata di ... oasport.it Giro d'Italia, la 1^ tappa in diretta liveL'attesa è finita, inizia la 109^ edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, oggi la prima tappa da Nessebar a Burgas, 147 chilometri con arrivo adatto ai velocisti: il nostro Jon ... sport.sky.it Favoriti #GirodItalia Maglia Ciclamino (a punti) | Fantacycling Jonathan Milan Tobias Lund Andresen Paul Magnier Kaden Groves Ben Turner x.com Paul Magnier va a caccia del primo successo in carriera al #GirodItalia - facebook.com facebook