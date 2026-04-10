LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Fortunato tra i sei corridori in fuga

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa in corso e aggiornamenti in diretta. Attualmente, sono sei i corridori in fuga, tra cui Fortunato. A circa 115 chilometri dall’arrivo, Steven Kruijswijk del Team Visma | Lease a Bike sta cercando di rientrare nel gruppo di testa. La gara prosegue con intensità, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 115 km all’arrivo. 14.48 Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike) prova ad aggiungersi al gruppo di testa. 14.45 La velocità media al momento è di 35.kmh. 14.42 Passata da poco la cima di Etumeta, fase in discesa adesso per i corridori. 14.40 7 secondi il vantaggio dei sei davanti. 14.38 Manca poco al passaggio in cima ad Etumeta. 14.35 Ad allungare sono stati Lorenzo Fortunato ( Astana Qazaqstan Team ), Ibon Ruiz ( Equipo Kern Pharma ), Juan Pedro López ( Movistar Team ), Raúl García Pierna ( Movistar Team ), Alex Aranburu ( Cofidis ) e Markel Beloki ( EF Education–EasyPost ). 14.33 Attacco nel gruppo dei fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Fortunato tra i sei corridori in fuga LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ritiro di Del Toro! Fortunato in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riprende vigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Mancano circa 115 chilometri alla fine della tappa. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia in quota. Seixas per chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com