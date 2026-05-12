Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa il Cozzo Tunno, con la Movistar che ha imposto un ritmo intenso durante la tappa. La maglia rosa si è staccata dal gruppo principale, mentre la corsa prosegue con diversi cambiamenti nella classifica generale. Si conclude il lavoro di uno dei corridori e un altro atleta, Corbin Strong, si è staccato definitivamente dalla testa della corsa. La gara continua con gli atleti impegnati a mantenere le posizioni di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.17 Termina ora il lavoro di Milesi, mentre si è staccato definitivamente Corbin Strong. 16.16 Impressionante Lorenzo Milesi, che continua a dettare il passo in gruppo. 16.15 In coda al gruupo anche Corbin Strong, Aular rischia dirimanere l’unico velocista davanti. 16.14 Ancora 5.5 km alla fine della salita, che ora diminuisce leggermente le sue pendenze. 16.11 Ripresi gli ultimi due fuggitivi. Al momento la maglia rosa virtuale è Florian Stork della Tudor. 16.10 Intanto tra i fuggitivi solo Bais e Rafferty sono rimasti davanti. 16.09 Silva, scortato da Bettiol, ha già un minuto di distacco dal gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ritmo elevato della Movistasr sul Cozzo Tunno, si stacca anche la maglia rosa

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