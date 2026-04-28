Il Giro d’Italia 2026 si avvicina, con la quarta tappa prevista tra Catanzaro e Cosenza. La corsa attraverserà la Calabria, passando per il Cozzo Tunno, uno dei luoghi scelti per accogliere la competizione. La 109ª edizione della gara ciclistica avrà inizio il 8 maggio dalla Bulgaria e proseguirà attraverso diverse tappe prima di arrivare in Italia.

Si avvicina con incedere sempre più incalzante l’imminente inizio del Giro d’Italia. La Corsa Rosa, giunta all’edizione numero 109, sceglie anche quest’anno la partenza dall’est e prenderà il via dalla Bulgaria il prossimo 8 maggio. A riportare la corsa in Italia sarà la quarta frazione, in programma martedì 12 maggio, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. La salita di Cozzo Tunno saluterà il ritorno della gara sul suolo nazionale. Una tappa dal chilometraggio sostanzialmente breve e con un dislivello di 1800 metri, inizia in maniera molto tranquilla per poi vivacizzarsi in un finale che non sarà assolutamente scontato. Il percorso non propone difficoltà altimetriche nella prima parte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, quarta tappa Catanzaro-Cosenza: il Cozzo Tunno accoglie la Corsa Rosa in Calabria

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