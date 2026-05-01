LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Col du Mollendruz il gruppo si avvicina ai fuggitivi

Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con il gruppo che si sta avvicinando ai fuggitivi dopo aver affrontato il Col du Mollendruz. Durante la corsa, Damiano Caruso ha attaccato, mentre Germani e Oomen hanno perso terreno. La corsa è in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili online. Un momento cruciale si sta delineando in questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 16.54 Attacca Damiano Caruso, perdono le ruote Germani e Oomen. 16.53 Si stacca, anche, il leader della classifica scalatori Roland Thalmann. In testa al gruppo continua il lavoro di Domen Novak, compagno di squadra di Pogacar. 16.52 Si stacca Laengen (UAE Team Emirates) che ha tirato per una buona parte della frazione. Intanto con l’inizio della salita il gruppo ha già recuperato 30? sulla fuga, portando il distacco a 1’30”. 16.51 I primi 3 km della salita sono quelli più duri, con pendenze tra 6-9%. 16.49 Inizia il Col du Mollendruz (9 km al 6.1% medio, 2a categoria).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col du Mollendruz, il gruppo si avvicina ai fuggitivi Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sette davanti, si avvicina il MollendruzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Col de Mollendruz può fare selezioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Romandia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col du Mollendruz, il gruppo si avvicina ai fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 16.07 L'ultima volta che il Giro di Romandia è arrivato ad ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com