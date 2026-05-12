Oggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. La frazione si presenta come una delle più imprevedibili a causa del passaggio sul Cozzo Tunino, che potrebbe influenzare gli sviluppi della corsa. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sull’andamento della competizione e sulle eventuali variazioni di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, prima frazione italiana della Corsa Rosa, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. Il percorso misura 138 km, i primi ottanta saranno praticamente tutti pianeggianti. Ci sarà poi lo sprint intermedio di San Lucido, che oltre ad assegnare punti per la maglia ciclamino è l’inizio dell’unica salita di giornata. Il GPM è quello di Cozzo Tunno (14.5 km al 5.9% medio e massima dell’11%, seconda categoria), con la cima a 43 km dalla conclusione. Dal termine dell’ascesa si affronteranno ancora tremila metri a salire, prima di iniziare a scendere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Cozzo Tunino rende la frazione imprevedibile

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