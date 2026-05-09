Oggi il Giro d’Italia 2026 si sta disputando sotto una pioggia intensa che ha reso il finale particolarmente insidioso. A circa 30 chilometri dalla conclusione, i battistrada sembrano ormai destinati a perdere il vantaggio accumulato. La classifica generale mostra una forbice di circa 15 secondi tra i primi in corsa. La Red Bull precede il tratto di salita che potrebbe fare la differenza nella lotta per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.07 30 km all’arrivo e -15 al km Red Bull che precederà poi l’inizio della salita. 33? di margine per Maestri e Sevilla. 16.06 La Visma di Vingegaard e la UAE di Yates al completo nelle prime posizioni. Non si vede invece la Red Bull di Pellizzari. 16.05 Attenzione al chilometro Red Bull che potrebbe assegnare secondi importanti, soprattutto se venisse riassorbita a breve la fuga. 16.04 Scende a 57? il vantaggio dei due battistrada. 16.03 Ci saremmo aspettati uno scenario tattico diverso, con una fuga molto più corposa. 16.01 Nei 3 km finale ci saranno dei brevi tratti in pavé, con una salita che raggiungerà anche una punta del 9%.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: destino segnato per i battistrada. La pioggia rende il finale da brividi

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