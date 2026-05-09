LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 40 km la pioggia rende il finale imprevedibile

Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta gli ultimi 40 chilometri della tappa, con condizioni meteorologiche che hanno reso il finale più difficile a causa della pioggia. Nei tre chilometri finali sono previsti alcuni tratti in pavé e una salita che raggiunge una pendenza massima del 9%. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti si avvicinano al traguardo in un finale imprevedibile.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.01 Nei 3 km finale ci saranno dei brevi tratti in pavé, con una salita che raggiungerà anche una punta del 9%. Insomma, è un percorso per uomini da classiche. 16.00 Dal GPM all’arrivo mancheranno 10 km. 15.59 La salita nel finale può seminare scompiglio. Il Lyaskovets Monastery Pass è un GPM di quarta categoria. Misura 3,9 km e ha una pendenza media del 6,8%, con punta massima del 14%. Lì il gruppo potrebbe scoppiare. 15.58 Prosegue il lavoro della Picnic PostNL in testa al gruppo principale. 15.56 Resta di 1.45? il margine della coppia al comando: Mirco Maestri e Diego Pablo Sevilla (entrambi del Team Polti VisitMalta).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 40 km, la pioggia rende il finale imprevedibile ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: pioggia incessante a 50 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:39 Poco più di 50 km all’arrivo e gruppo che ha... LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale imprevedibile, cosa farà Pogacar?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 40 km, la pioggia rende il finale imprevedibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 15.58 Prosegue il lavoro della Picnic PostNL in testa al gruppo ... oasport.it Giro d'Italia 2026 Diretta LIVE Tappa 2, Burgas - Veliko Tarnovo: in due in fuga, c'è anche un italianoLa diretta della seconda tappa del Giro d'Italia 2026, che prosegue l'incursione in Bulgaria con una frazione mossa di 221 km e che presenta le prime salite di questa edizione ... sport.virgilio.it La Lidl Trek pedala con il lutto al braccio, oggi sono 15 anni dalla morte di Wouter Weylandt proprio sulle strade del Giro Il corridore belga perse la vita durante la terza tappa della corsa rosa 2011, cadendo malamente nella discesa di Passo del Bocco #G x.com