Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Catanzaro-Cosenza | orari percorso tv Il Cozzo Tunno spacca in due la frazione

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Catanzaro e Cosenza, con il percorso che attraversa il Cozzo Tunno, creando una divisione netta nella frazione. La giornata di riposo è passata, e la gara riprende in Italia con una settimana di tappe che prevede le prime salite impegnative e alcune frazioni sui muri nelle Marche. Gli orari e la copertura televisiva sono stati comunicati dagli organizzatori.

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La giornata di riposo è già stata archiviata. Si torna in Italia per una settimana che culminerà con ii primi arrivi in salita e la frazione sui muri marchigiani. Il Giro d’Italia riparte dalla quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. La salita di Cozzo Tunno spacca in due la frazione. La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 13:30 alle 17:45) e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2026. Il Giro riprende il cammino con una tappa dal chilometraggio non eccessivo con una lunga salita intermedia che non dovrebbe tuttavia creare scompiglio eccessivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Catanzaro-Cosenza: orari, percorso, tv. Il Cozzo Tunno spacca in due la frazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, quarta tappa Catanzaro-Cosenza: il Cozzo Tunno accoglie la Corsa Rosa in CalabriaSi avvicina con incedere sempre più incalzante l’imminente inizio del Giro d’Italia. Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Catanzaro-Cosenza: percorso, orari, tvL’odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l’energia spese nelle tappe in Bulgaria. Argomenti più discussi: Tappa 4 del Giro d’Italia 2026: Catanzaro, Cosenza; Giro d'Italia 2026 · La quarta tappa del 12 maggio, Catanzaro - Cosenza: descrizione, orari, salite e dove vedere; Giro d'Italia da Catanzaro a Cosenza: percorso e altimetria della 4^ tappa; Giro d'Italia - S2026 - 4a Tappa: Catanzaro - Cosenza - in diretta su Rai 2 12/05/2026 alle 14:10. ? Terza tappa del Giro d’Italia 2026: si parte da Catanzaro alle 13.40 e si arriva a Cosenza dopo 138 km x.com Possibile mai che è così difficile scopare in Italia? reddit Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Catanzaro-Cosenza: percorso, orari, tvL'odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l'energia spese nelle tappe in Bulgaria. Il Giro d’Italia torno sul suolo nazionale ed ... oasport.it