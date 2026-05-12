LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione mossa e dall’esito incerto

Oggi, la quarta tappa del Giro d’Italia è partita con una frazione che si presenta come una delle più movimentate, con un percorso caratterizzato da diverse variazioni e un esito ancora incerto. I corridori hanno iniziato il trasferimento di 12 chilometri che li porterà alla linea di partenza ufficiale, dando il via a una tappa che potrebbe riservare sorprese e cambiamenti nella classifica generale. La corsa è appena entrata nel vivo, con molti atleti pronti a battagliare.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.40 E’ cominciata la quarta tappa del Giro d’Italia! I corridori hanno appena cominciato il lungo trasferimento (ben 12 km) che li condurrà alla partenza ufficiale! 13.38 Attacchi degli uomini di classifica non dovrebbero far parte del copione della frazione odierna. La salita di Cozzo Tunno è sì lunga (ben 14,4km!), ma dalle pendenze pedalabili ( 5,9% di pendenza media) e posta troppo lontano dal traguardo (il termina del GPM dista 44k dall’arrivo). 13.35 Non è da escludere nemmeno l’arrivo di una fuga da lontano. E’ sempre difficile lanciarsi in previsioni circa il componimento del gruppo dei fuggitivi, ma in una tappa così, la fuga potrebbe far gola anche a corridori esperti e capaci di tenere sulle lunghe salite.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e dall’esito incerto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Notizie correlate LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito una frazione mossaBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da... Argomenti più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; Giro d'Italia 2026 - Live; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa. Il nostro Paolo Pacchioni commenta il Giro d'Italia finora con Gianni Bugno? #NonStopNews @giroditalia #GirodItalia LIVE ?? Link in Bio x.com LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 4 Catanzaro-Cosenza in diretta: si prevede volata di gruppoDiretta live Giro tappa 4 martedì 12 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Catanzaro a Cosenza, prima frazione italiana dopo i tre in Bulgaria ... sport.virgilio.it