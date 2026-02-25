LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | subito una frazione mossa

La fuga di alcuni corridori ha causato una frazione molto mossa nel Giro di Sardegna 2026. La fuga si è formata dopo pochi chilometri dall'inizio della tappa, spingendo i team a inseguire con intensità. La corsa si è subito accesa, con attacchi e contrattacchi continui. Alcuni favoriti hanno cercato di attaccare in salita, mentre gli altri hanno mantenuto il passo. La gara resta aperta e imprevedibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Dopo 5 anni di assenza torna la storica corsa a tappe isolana con una frazione subito interessante. 189.8 km da Castelsardo e Bosa con pochissimi chilometri di pianura, tre veri e propri GPM ed un dislivello che sfiora i 3000 metri. Occasione per i finisseur e per i velocisti resistenti che dovranno però superare indenni l'ultima salita. Sarà dunque subito spettacolo con un arrivo incerto che seguirà una rapidissima discesa. Prima parte di frazione che presenta i GPM di Osilo ed Ossi, con numerosi saliscendi che si susseguiranno per oltre 100 km.