Oggi si tiene la terza tappa del Giro di Catalogna 2026, con partenza da Mont-roig del Camp e arrivo a Vila-seca. La frazione di 159,5 chilometri presenta un percorso movimentato che potrebbe influenzare la classifica generale. La corsa sarà trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui principali sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da Mont-roig Del Camp a Vila-seca, per un totale di 159,5 kilometri; in un percorso che potrà rovesciare le sorti della classifica generale. Frazione con un dislivello importante: superiore ai duemila metri. Subito ci sarà da fronteggiare l’Alt de la Mussara (7,2 km al 5,9%), poi una breve discesa d’antipasto al Col de Capafons (4 km al 4,8%). Successivamente un ulteriore segmento in quota e una lunga picchiata. A questo punto, il momento che potrà far esplodere la corsa: il Coll Roig (3,8 km al 4,7%) a meno di 50 km dal traguardo, lo scollinamento e la parte finale con arrivo a Vila-Seca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completi

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