Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con sei corridori in fuga che vengono controllati dalla squadra Astana. Il gruppo principale sta affrontando un tratto del percorso caratterizzato da vento laterale, mentre i ciclisti continuano a pedalare verso il traguardo. Seguiremo gli sviluppi di questa fase della corsa in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.22 Il gruppo sta affrontando ora un tratto con vento laterale. 15.19 Sono 1271 i metri di dislivello che i corridori devono ancora affrontare. 15.16 Mancano meno di 30 km allo sprint intermedio di San Lucido. 15.13 Warren Barguil è il ciclista con più vittorie all’interno della fuga, con ben otto successi. Il francese ha vinto due tappe al Tour de France e due volte la Vuelta di Spagna, oggi va in caccia della prima vittoria al Giro d’Italia per completare la trilogia. 15.10 90 km al traguardo. 15.07 Attenzione perché c’è il ritiro di Kaden Groves. Il corridore australiano era caduto nella prima tappa e probabilmente il giorno di riposo non gli è servito a recuperare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sei battistrada, l’Astana controlla il loro vantaggio

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