LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 15 km al traguardo rientra Bernal

Oggi il Giro d’Italia 2026 arriva a circa 15 chilometri dal traguardo, con il colombiano Bernal che si sta avvicinando alla conclusione della tappa. La corsa sta entrando nella fase finale, con circa 10 chilometri ancora da percorrere prima di arrivare alla linea d’arrivo. La classifica generale viene aggiornata man mano che i corridori affrontano le ultime asperità del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.02 10 km all’arrivo. 17.00 Christen beffa Pellizzari e si prende il Red Bull Km e i 6? di abbuono, terzo posto per Ciccone. Il corridore della Red Bull BORA si è poi lamentato con Christen, colpevole di averlo chiuso alle transenne. 16.59 Arriva anche Vingegaard, pronto a lanciare lo sprint. 16.58 Ciccone alla ruota di Stork, arriva anche il treno della Red Bull BORA! 16.57 Duemila metri al Red Bull KM, che assegna 6?, 4? e 2? di bonus. 16.55 Insieme al corridore della Netcompany sono rientrati anche Gee e Zana. 16.54 E’ rientrato Bernal, quando mancano cinquemila metri al Red Bull KM.🔗 Leggi su Oasport.it

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