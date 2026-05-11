Il Giro d'Italia 2026 si prende una pausa dopo le prime tappe e riprenderà domani da Catanzaro. La quarta frazione partirà dalla città calabrese e si concluderà a Cosenza, percorrendo 138 chilometri. I ciclisti sono pronti a ripartire dopo il giorno di riposo, con la gara che tornerà a coinvolgere diverse località lungo il percorso.

AGI - Primo giorno di riposo per il Giro d'Italia 2026 che domani ripartirà da Catanzaro. La quarta tappa della Corsa Rosa vedrà i corridori al via nella città calabrese per arrivare a Cosenza dopo 138 km. La tre giorni in Bulgaria si è chiusa con il dominio della Soudal Quick-Step e della doppia vittoria di Paul Magnier, nella prima e nella terza tappa, con Jonathan Milan beffato proprio sul traguardo di Sofia. La seconda frazione ha invece evidenziato lo stato di forma di Jonas Vingegaard, leader della Visma e grande favorito per la vittoria finale. La sfida per la maglia rosa. Alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia il danese dovrà vedersela con Giulio Pellizzari, speranza azzurra per il podio finale e per un successo che manca ormai dal 2016, quando fu Vincenzo Nibali a chiudere con la maglia di leader sulle spalle.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giro d'Italia, primo giorno di riposo. Si riparte da Catanzaro

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