LIVE Errani Paolini-Noskova Valentova WTA Roma 2026 in DIRETTA | terminato il primo doppio le azzurre in campo non prima delle ore 17.00

Alle 12.18 sulla BNP Paribas Arena si è concluso il primo match della giornata, vinto dalla coppia composta dall’argentino e dallo spagnolo contro gli avversari statunitensi e messicani con due set 6-2. Le partite di doppio in programma oggi proseguono con il match che vede protagoniste le italiane, che dopo aver concluso il primo incontro non saranno in campo prima delle 17.00. La giornata di tornei a Roma si svolge con diverse sfide in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Il primo incontro di giornata sulla BNP Paribas Arena premia la forte coppia formata dall’argentino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers, che regola con un doppio 6-2 lo statunitense Robert Galloway e il messicano Santiago Gonzalez. Tra poco scenderanno in campo il giovane talento iberico Rafael Jodar e il californiano Learner Tien. Non prima delle ore 17.00 sarà il turno del doppio azzurro. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Sara Errani e Jasmine Poalini, e le coppia ceca, composta da Linda Noskova e Tereza Valentova, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo doppio, le azzurre in campo non prima delle ore 17.00 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da... Errani/Paolini-Noskova/Valentova oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSi torna subito in campo per un impegno, almeno sulla carta, decisamente più complicato. Argomenti più discussi: LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurre; Diretta Errani - Paolini - Noskova - Valentova (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 6-4, 6-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio ok per le campionesse olimpiche; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Valentova/Noskova, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. Sara E Watson - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le azzurre devono alzare l’asticellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Sara ... oasport.it