Oggi si svolgono le partite di doppio tra le coppie ErraniPaolini e NoskovaValentova nel torneo WTA di Roma 2026. Le atlete sono scese in campo questa mattina, con le partite trasmesse in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. Il programma prevede altre sfide nel pomeriggio, con orari e orari di inizio disponibili sui siti ufficiali del torneo.

Si torna subito in campo per un impegno, almeno sulla carta, decisamente più complicato. Negli ottavi di finale del tabellone di doppio femminile degli Internazionali d’Italia Sara Errani e Jasmine Paolini, titolari della testa di serie numero uno, affrontano la coppia ceca Linda NoskovaTereza Valentova. Il match sarà il quinto e ultimo sulla BNP Paribas Arena e non inizierà prima delle ore 17:00. Al debutto le detentrici del titolo hanno regolato le giovani connazionali Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti 6-4 6-3, ammesse in tabellone con una wild card, in un’ora e ventisei minuti. L’auspicio è che il duo azzurro possa arrivare fino in fondo e ripetere il percorso trionfale dello scorso anno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini-Noskova/Valentova oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

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