Benvenuti alla diretta del match di doppio in corso al torneo WTA 1000 di Roma. La coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini si sta confrontando con le avversarie ceche Linda Noskova e Tereza Valentova nel secondo turno dell’evento. La partita si gioca sul cemento romano e rappresenta un passaggio importante per le azzurre nel cammino del torneo. Seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Sara Errani e Jasmine Poalini, e le coppia ceca, composta da Linda Noskova e Tereza Valentova, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. Le due azzurre, detentrici del titolo e coppia numero 1 del seeding, puntano a conquistare il primo titolo stagionale, in 2026 sin qui avaro di soddisfazioni per loro. Le loro avversarie hanno giocato appena tre match insieme nel corso della carriera, ma sono due giocatrici che non vanno assolutamente sottovalutate. La partita d’esordio per la coppia azzurra è stata abbastanza agevole, terminata con un successo per 6-4, 6-3 contro le giovani connazionali Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti, entrate in tabellone con una wild card.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurre

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