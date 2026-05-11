Dove vedere in tv Errani Paolini-Valentova Noskova WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Martedì 12 maggio, sul campo in terra rossa del Foro Italico, si svolgerà una partita di tennis con protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini. La sfida rientra nel programma delle gare del WTA Roma 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. I dettagli sugli orari e il programma completo sono stati comunicati dagli organizzatori.

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Sara Errani e Jasmine Paolini tornerà nuovamente in azione martedì 12 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Le due azzurre, campionesse olimpiche in carica e detentrici del titolo di Roma, se la vedranno contro la coppia ceca formata da Linda Noskova e Tereza Valentova. Un incrocio da prendere le molle per le azzurre, in cerca di conferme. Le due tenniste nostrane sperano di trovare un’intesa crescente, dopo l’esordio. Paolini, in particolare, è chiamata a una reazione dopo le difficoltà messe in mostra in singolare. L’uscita di scena prima del tempo contro la belga Elise Mertens è stato un colpo pesante per Jasmine, in un evento che l’aveva vista vittoriosa nel 2025.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Valentova/Noskova, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio lunedì 11 maggio nel torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di... Argomenti più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Errani/Paolini per il riscatto in doppio: il tabellone a Roma, debutto con due giovani connazionali; Errani a SuperTennis: Quando dai tutto, ti torna sempre qualcosa indietro; Internazionali d’Italia 2026: debutto tricolore per Errani e Paolini. Il cammino delle azzurre. Esordio vincente per le campionesse in carica, che si portano a casa sul derby e affronteranno Noskova/Valentova nel secondo turno @BMWItalia x.com Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti in tv oggi, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLunedì 11 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, proseguirà il primo turno del tabellone principale di doppio femminile: inizierà la difesa del ... oasport.it