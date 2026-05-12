LIVE Errani Paolini-Noskova Valentova WTA Roma 2026 in DIRETTA | Jodar inarrestabile la coppia azzurra in campo non prima delle ore 17.00
Alle ore 13.55, uno spagnolo classe 2006 ha vinto facilmente contro un avversario statunitense nei quarti di finale di un torneo maschile. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1, 6-4, e rappresenta la seconda volta consecutiva che il giocatore raggiunge questa fase in un evento di livello 1000, dopo aver superato anche un torneo a Madrid. Nel frattempo, nel torneo femminile, la coppia azzurra Errani e Paolini e le avversarie Noskova e Valentova sono attese in campo non prima delle 17.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Non si ferma più lo spagnolo Rafael Jodar: il talento classe 2006 supera in due set, con il punteggio di 6-1, 6-4, lo statunitense Learner Tien, e dopo Madrid raggiunge i quarti di finale anche nel 1000 di Roma. Ora sulla BNP Paribas Arena sarà il turno dell’azzurro Luciano Darderi, opposto al tedesco Alexander Zverev. Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo non prima delle ore 17.00. 12.18 Il primo incontro di giornata sulla BNP Paribas Arena premia la forte coppia formata dall’argentino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers, che regola con un doppio 6-2 lo statunitense Robert Galloway e il messicano Santiago Gonzalez.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo doppio, le azzurre in campo non prima delle ore 17.00
LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da...
Argomenti più discussi: LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurre; Diretta Errani - Paolini - Noskova - Valentova (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 6-4, 6-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio ok per le campionesse olimpiche; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Valentova/Noskova, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming.
Italian Open 2026: Can Jannik Sinner and Jasmine Paolini triumph on home clay? Schedule, draw and how to watch live The Internazionali BNL d’Italia is underway at Rome’s Foro Italico, with local stars Jannik Sinner and defending champion Jasmine Paolin facebook
Sara E Watson - Results on X | Live Posts & Updates x.com
LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo doppio, le azzurre in campo non prima delle ore 17.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Sara ... oasport.it