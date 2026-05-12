LIVE Errani Paolini-Noskova Valentova WTA Roma 2026 in DIRETTA | Jodar inarrestabile la coppia azzurra in campo non prima delle ore 17.00

Alle ore 13.55, uno spagnolo classe 2006 ha vinto facilmente contro un avversario statunitense nei quarti di finale di un torneo maschile. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1, 6-4, e rappresenta la seconda volta consecutiva che il giocatore raggiunge questa fase in un evento di livello 1000, dopo aver superato anche un torneo a Madrid. Nel frattempo, nel torneo femminile, la coppia azzurra Errani e Paolini e le avversarie Noskova e Valentova sono attese in campo non prima delle 17.00.

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