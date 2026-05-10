LIVE Darderi-Paul ATP Roma 2026 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento

Al Foro Italico di Roma, i tennisti sono scesi in campo per il riscaldamento in vista dell’incontro di questa sera. Entrambi hanno conquistato un titolo nel corso dell’anno, ciascuno di loro di livello 250. La partita tra i due è molto attesa e i giocatori si stanno preparando sul campo in vista del match di questa sera. Gli appassionati monitorano da vicino l’andamento delle operazioni di riscaldamento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Entrambi hanno vinto un titolo quest’anno, per entrambi 250. Luciano il torneo ATP di Santiano del Cile, mentre lo statunitense ha trionfato a Houston. 17.59 Darderi ha vinto il servizio e ha deciso di rispondere, il primo a servire quindi sarà Paul. 17.58 Ricordiamo che Paul la passata stagione ha conquistato la semifinale proprio qui a Roma, come conferma del fatto che sulla terra battuta si trova abbastanza bene. 17.56 Ci siamo, viene annunciato il nome di Darderi che viene calorosamente abbracciato dal suo pubblico italiano. 17.55 Darderi dovrà impostare fin da subito uno gioco aggressivo come suo solito, la superfice lo favorisce e deve cercare di comandare gli scambi già dal servizio e dalla risposta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Darderi-Trungelliti, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento! Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento! Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole una partita alla pari; Live Tommy Paul - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno.