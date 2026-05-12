LIVE Darderi-Zverev ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle ore 14:12, il riscaldamento dei giocatori è iniziato sul campo dell’ATP Roma 2026. Dopo alcuni minuti di palleggio, si prepara l’inizio della partita tra Darderi e Zverev. La partita sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. I due atleti si stanno preparando per affrontarsi in un incontro che dovrebbe partire a breve.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Ci siamo, palleggio di riscaldamento cominciato. Quattro minuti e si comincia. Giocatori in campo! 14:04 Darderi ha sorpreso per il modo in cui ha battuto Paul che, per carità, sulla terra si può battere, ma ciò che ha impressionato è stata la caparbietà con cui Luciano è rimasto abbarbicato al match prima di girarlo ottenendo finalmente quel primo break nel 6° gioco del secondo set. Da lì, dominio totale. 14:00 Uno a zero sulla terra battuta per Zverev, che vinse nel 2025 proprio in quel del Foro Italico, ma si giocava sul campo centrale. 13:55 Avanti 6-1, 6-4 Rafa Jodar, ci siamo! A minuti in...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8 Notizie correlate LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 Darderi ha sorpreso per il modo in cui ha battuto Paul che, per carità, sulla terra si può battere,... LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo il derby tra predestinatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 La partita di Luciano Darderi sarà dopo la conclusione di Jodar-Tien, che stanno 6-1, 3-3! 13:15 Vola... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Darderi-Zverev, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Live Luciano Darderi - Alexander Zverev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026; Luciano Darderi v Alexander Zverev (12/05/2026); LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna il colpaccio contro il n.3 del mondo. ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Zverev soffre ma passa, Fonseca convince: buon debutto a Monaco di Baviera. Darderi parte bene a Monaco, Zhang ko in tre set, ora gli ottavi (LIVE) x.com ATP 1000 Roma R1: Kopriva batte Marozsan 6-3, 6-3 reddit LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alexander Zverev al servizio! 14:17 Tedesco che ha vinto questo torneo nel 2023 in finale su Nico Jarry, ... oasport.it